アイドルグループ「ＩＮＩ」の佐野雄大（２５）が１８日、都内で行われた「『タテ読みマンガアワード２０２５』授賞式」にお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」（すがちゃん最高Ｎｏ．１、信子、金子きょんちぃ）とともに出席した。マンガ・アニメ専門ニュースサイト「コミックナタリー」主催の同賞は、今読んでおきたい縦スクロール形式のマンガをユーザー投票で決定する。国内作品部門１位に「お求めいただいた暴君陛下の悪女