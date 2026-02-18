ナックは2月13日、「新NISA制度をきっかけに日本国内株式投資を始めた個人投資家の意識調査」の結果を発表した。調査は2026年2月6日、全国20代以上の男女342人を対象にインターネットで行われた。○新NISA制度を活用して国内株式投資を始めたきっかけ新NISAを活用して国内株式投資を始めたきっかけは何ですか?新NISAを活用して国内株式投資を始めたきっかけについて、「将来・老後への資産形成のため」と答えた人は47.7%となり、全