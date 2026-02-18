NHK・Eテレの幼児向け番組『おかあさんといっしょ』の取材会が18日、NHK放送センターで行われ、3月の放送を持って番組を卒業する「体操のお姉さん」秋元杏月が出席。7年間務めた「体操のお姉さん」への思いを語った。取材会には、秋元に変わり、新たに「おどりのお姉さん」として番組に参加することになったアンジェ、そして4月からも「体操のお兄さん」として出演する佐久本和夢も参加した。【写真】番組卒業を発表した“体操の