アンカー・ジャパンは、Anker初のAIボイスレコーダー「Soundcore Work」を2026年2月18日（水）より予約販売開始します。本体カラーはブラックとホワイトの2色。実売価格は2万4990円（税込）。 「Soundcore Work」（ブラック／ホワイト） 公式オンラインストアなどでは先行予約を受け付けており、3月2日23:59まで30%オフの特別価格（1万7499円／税込）で販売されます。 さらに、3月31日までのあいだ、サブスクリプションの