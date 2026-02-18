◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝２月１８日、栗東トレセン３連勝中の上がり馬ディアナザール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ロードカナロア）はＣＷコースで同レースに出走するグロリアラウスと併せ馬。１馬身半先行し、６ハロン８１秒９―１１秒４で併入で終えた。「最後に関して言えば、少し物足りない部分もあった」と斉藤崇調教師。動きのジャッジは慎重だったが、「じゃ