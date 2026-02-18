◇スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会兵庫県東支部予選（１１〜１５日・三木山総合公園野球場ほか）◆中学生の部・準決勝兵庫夙川ボーイズ１４―０甲子園ボーイズ＝５回コールド＝「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が各地で行われた。京都府支部は京田辺ボーイズが６回に２点差をひっくり返し、時間切れの“サヨナラＶ”。２年連続で本大会進出を決めた