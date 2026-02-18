【モデルプレス＝2026/02/18】俳優の犬飼貴丈が、バーニングプロダクションを退社することがわかった。2月18日、公式サイトを通じて発表された。【写真】犬飼貴丈、ほぼ裸の衝撃姿◆犬飼貴丈、所属事務所退所へ犬飼は、自身の公式サイトで「いつも応援してくださっている方々へ」と題したお知らせを掲載。「私、犬飼貴丈は、現在所属しておりますバーニングプロダクションを退所することになりました」と報告し、「まだ退所する正