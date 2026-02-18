ＮＰＢエンタープライズは１８日、２２日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６侍ジャパンＶＳ福岡ソフトバンクホークス」の始球式で０６年ＷＢＣ日本代表だった和田毅氏が始球式を行うと発表した。現在、ソフトバンクで球団統括本部付アドバイザーも務める和田氏は「侍ジャパンにとって大事な初戦の始球式を務めさせていただけること、大変嬉（うれ）しく思います。選手の皆様が怪我（けが）なく良いスタートが切れるよう