韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2026年2月17日、カナダ公共放送局CBCが、ミラノ・コルティナ五輪に出場している韓国選手を中国選手と紹介した件について、公式サイトで訂正したことを報じた。「継続的に中国選手として紹介するのは到底許容できません」 CBCは16日、公式サイトで「訂正と説明」と題し、韓国代表のスケルトン、スピードスケート、ショートトラックの3選手を、誤って中国選手と報道したことを訂正した。 事の発端