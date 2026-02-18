ラブリーサマーちゃんが、新曲「ウインド・ソング」を本日配信リリースした、あわせて、「ウインド・ソング」特設WEBページが開設となった。特設WEBページはレトロなデザインを貴重に、楽曲サブスクや歌詞ページへの遷移、新曲に寄せた本人および関係者からのコメントページや、今回のジャケットデザインを手掛けたあけたらしろめによるアートワーク制作秘話、Pre-add / Pre-save登録した人にプレゼントされたラブリーサマーちゃん