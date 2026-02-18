メ～テレ（名古屋テレビ） SNSを入口とする投資詐欺被害が急増しています。全国の被害は、去年1年間だけで1万5000件以上、総額1827億円にのぼります。愛知県内に住む被害者の女性が、その巧妙な手口を語りました。 「SNSだけでやり取りをしている相手を信用しない」（愛知県警 生活安全総務課 尾崎昭裕 課長補佐） 愛知県警は18日、「緊急広報」と題して詐欺被害の防止を呼びかけました。 「愛知県内の被害者は、40