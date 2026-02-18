メ～テレ（名古屋テレビ） 日用品などに使われる最新の高機能素材を紹介する展示会が、名古屋で始まりました。 「高機能素材Week名古屋」には、この地方の産業基盤を支える企業、132社が出展しています。 家電や自動車、ディスプレイなどに使う、金属やプラスチック、セラミックスなど、最先端の素材技術が紹介されています。 ポリエチレンクロスという素材でできた粘着テープは、湿ったコンクリートに