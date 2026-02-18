CIRRAが、3月18日に発売する1st EP『one-way runaway / Always』の詳細を解禁した。本作は、2025年12月16日配信リリースしたプレデビューシングル「one-way runway」と、1月28日配信リリースの「Close」に加え、ガルバトの最終審査で課題曲となった「All for Me」、さらにCIRRAとしての初の新曲「Always」の計4曲が収録されている。「Always」の作曲・アレンジはAriana GrandeやXG他、国内外問わず数々の楽曲を手掛ける米プロデュ