19日の天気予報 18日（水）も晴れて空気の乾燥が続いています。香川県では2月13日～18日まで6日間、雨量がゼロです。高松市などでは林野火災警報が発令されました。 岡山県総社市の高梁川河川敷では17日夕方、火事がありました。空気が乾燥している影響もあり、約5時間、広い範囲で枯れ草が焼けました。 19日（木）も岡山・香川ともに晴れ、引き続き空気が乾燥した状態が続く見込みです。23日（月）まで雨が降ら