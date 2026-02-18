資料マスク 岡山市は18日、市内の小学校・中学校・高校の計6校が19日から学級閉鎖すると発表しました。 18日は合わせて94人がインフルエンザとみられる症状で欠席し、6校（小学校4、中学校１、高校１)が19日から2日間、学級閉鎖の措置を決めました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。