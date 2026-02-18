MISIAの新曲「舟いっぱいの幸を」が、3月30日放送開始のNHKドラマ『ラジオスター』の主題歌に決定した。【写真】名曲で会場を魅了したMISIA同曲は、松任谷由実が作詞作曲を手がけており、石川・能登のラジオ局が舞台となる同ドラマに合わせて書き下ろされたもの。懸命に生きる人々の姿に寄り添う楽曲となっている。MISIAと松任谷のタッグによる楽曲制作は、今回が初となる。『ラジオスター』は、3月30日よりNHK夜ドラ枠（後1