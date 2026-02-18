元「あいのり」ヒデ＝情報バラエティ『秘密のママ園2』#3（C）AbemaTV,Inc.オリコンニュース

元あいのり・ヒデが離婚理由を告白「幸せにしてあげられなかった罪悪感」

  • ヒデが15日のABEMAの番組で、離婚の理由と再婚への思いを明かした
  • 30歳の頃にタイへ出店したが、仕事に没頭するあまり夫婦間の会話は減少
  • 38歳を過ぎてようやく、再婚への意欲が湧いてきたと語った
