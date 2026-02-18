故・愛川欽也さん（享年80）の妻で“ケロンパ”の愛称でも親しまれるタレント・俳優のうつみ宮土理（83）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。“名古屋メシ”を主役にした、にぎやかなおうちごはんを披露した。【写真】「やっぱり八丁味噌は好きだわ〜」“名古屋メシ”が並ぶおうちごはんを披露のうつみ宮土理うつみは、名古屋名物の代表格である「味噌煮込みうどん」に「どて煮」といった八丁味噌仕立てのメニューが並