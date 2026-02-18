〈知り合いに「母と交わる夢を見ることがある」と言われて…元裁判官が語る「どんな性的指向も差別されるべきでない」と思う理由〉から続く世の中に「毒親」という言葉が広まるにつれ「子供を傷つける有害な親とは決別するべし」という価値観も当たり前のものになりつつある。しかし、親と子の関係はそれほど単純に解決できるものなのだろうか？【写真】この記事の写真を見る（2枚）元裁判官の瀬木比呂志氏は「親子関係の取扱