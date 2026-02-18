実在しない売掛債権を買い取らせ、現金9200万円をだまし取った疑いで60歳の男が逮捕されました。自営業の近藤正浩容疑者（60）は2025年6月、売掛債権を持っているという架空の話を持ちかけ、嘘の書類を作成するなどして60代の男性から現金9200万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、男性は売掛債権を現金化する「ファクタリング」事業を行っていて、近藤容疑者とは過去に取引した経験もあったということで