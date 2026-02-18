全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東銀座の寿司店『鮨いとう』です。【2024年9月開店】一流の技をランチで味わう感動の10貫寿司ひと筋44年。15歳で職人の世界へ飛び込み、有名店で活躍した店主の伊藤順明さんが還暦を前に自身の店を構えた。いわゆる高級店だが、土曜限定でお得なランチを始めたのは朗報でしかない。そう私、肥田木が名を記して全力で推したいのがここ