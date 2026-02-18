ダルビッシュは投手の特色に合わせてツーシームの助言を送る(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿は2月18日、第2クール2日目が行われ、午後から今キャンプ初となるライブBP（実戦形式の打撃練習）を行い、北山亘基、隅田知一郎が登板した。【写真】3年前の雪辱!?ダルビッシュ有が投稿した牧原大成との「サシ飯」2ショットを見る北山は1回目で先頭の牧秀悟に四球を許すも、続く佐藤輝明を二飛に