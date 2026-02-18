19日（木）朝にかけては、北日本や北陸の山沿いで積雪が増える予想です。北日本は昼ごろまで風が強く、ふぶく所があるので車の運転などは注意が必要です。晴れる太平洋側も朝は気温が低いため、しっかり着込む必要があります。太平洋側は空気が乾き、とくに関東は最小湿度が20％を下回る地点があるので、火の取り扱いだけでなく、肌や喉の調子に気を配りたいです。なお、気温が低いのは20日（金）の朝までで、3連休中は一気に上向