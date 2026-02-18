世界的な人口増加、経済発展、そして日本食文化の浸透によって、“美味しい魚”に対する需要は急激に高まっている。一方、乱獲などの影響を受け、国内の天然魚の漁獲量はピーク時の3分の1にまで減少していると共に、海洋環境の変化から魚の味わいや旬にも大きな変化が生じている。このような状況の中、さかなドリームは、天然の一級品にも匹敵する際立った味わいを持つ魚を、世界中に安定的に届けることを目指している。そんな中、