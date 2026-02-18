ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは、名古屋で初となるポップアップストア「ZOZOTOWN NAGOYA」を、2月26日〜3月8日の期間限定で開催する。ZOZOTOWN NAGOYAでは、服を愛するZOZOスタッフが、ZOZOのファッションデータをもとに、ブランドの垣根を超えたトレンドアイテムを展開し、ZOZOTOWNならではの新たなファッションの楽しさを届ける。「ZOZOTOWN NAGOYA」イメージ店内には、ZOZOスタッフが今注目のアイテムをセレクトし