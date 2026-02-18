千趣会の通販事業ベルメゾンは、雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」とコラボレーションした新作ウェアを2月19日からベルメゾンネットで販売を開始する。これまで展開してきたベビー・キッズ向けアイテムに加え、今回シリーズ初となる、ユニセックスで着用できるキッズ半袖Tシャツ（全4デザイン）と、「SWIMMER世代」である30代を中心とした20代から40代の幅広い世代の女性に向けたレディースアパレル（全2デザイン）を新たに展開