2026年1月の大相撲初場所で見事な優勝を飾った大関・安青錦。2場所連続となる2回目の優勝という快挙に、日本全国からの熱視線だけでなく、母国ウクライナからも歓喜の声があがった。【写真】10皿もテイクアウト! 安青錦の大好物『トロベンカ』安青錦が愛するウクライナ料理店そんな安青錦が2月13日に足を運んだというのが、東京・江東区の『清澄白河』駅から徒歩1分に新しくオープンした店。ウクライナ料理店『DOMIVKA（ドミウ