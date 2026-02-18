取材に応じる京都市の松井孝治市長（左）ら＝18日午後、京都市中京区国土交通省と京都市は18日、マイナンバーカードとひも付けた交通系ICカードを使って「市民運賃」を適用するシステムの実証実験を実施した。市は市民と観光客らで市バス運賃に差をつける「市民優先価格」の2027年度導入を目指しており、実現すれば全国初。運賃を含む詳しい制度内容を近く公表する方針。実験では、運賃箱の読み取り部分にICカードをタッチする