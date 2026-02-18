横浜スタジアム（資料写真）横浜ＤｅＮＡはシーズン開幕前の３月１３日に、横浜スタジアムで必勝祈願を行う。ファンは無料で参加でき、イベント終了後はチームの練習を見学できる。横浜総鎮守として知られる伊勢山皇大神宮の神職を招き、ファンと共に優勝を祈願する。午前１０時〜１１時の予定。南場オーナーや木村社長をはじめ、相川監督、選手、スタッフ、球団職員らが参加する。