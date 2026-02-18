【試合前夜に作り直したジャンプ】スキージャンプの丸山希（北野建設）の初五輪は、銅メダル２つ獲得と充実したものとなった。今季は夏から好調を維持して冬シーズンに入り、Ｗ杯開幕３連勝でスタートを切ると、勝利数を６まで伸ばし、Ｗ杯総合２位で初めての五輪に臨んだ。喜びを分かち合った丸山希のノーマルヒル個人の銅メダルphoto by Tsutomu Kishimoto/JMPAしかし、イタリアに入ってから行なわれた２回の公式練習で