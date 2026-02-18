老化を遠ざける食習慣は何か。医師の牧田善二さんは「老化促進物質AGEは、基本的に『高温調理』によって増える。ファストフード店やコンビニの加工品はすでにどこかの段階で熱処理され、そもそもAGEが多い。それをさらに高温調理すれば、AGEの塊と化す」という――。※本稿は、牧田善二『糖が脳を破壊する』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ALEAIMAGE※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ALEAIMAGE