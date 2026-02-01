『WEAPONS／ウェポンズ』のワーナー・ブラザース、『IT／イット』シリーズのアンディ・ムスキエティ監督が仕掛ける、前代未聞の“脱出型ホラーアクション”映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』（原題：They Will Kill You）が、2026年5月8日（金）に日本公開される。あわせて、ティーザー予告と日本版ポスターが到着した。 ﻿ ニューヨーク・マンハ