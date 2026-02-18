齊藤京子が揺るがない“推し”を熱弁！ 2026年2月20日(金)公開の映画『教場』で、警察学校・第205期生の中でもトップクラスの成績を誇る優等生・星谷舞美を演じる齊藤京子。2016年に「けやき坂46」のメンバーとしてデビューし、低音の歌声で"歌姫"と称された実力派。在籍中の主演作『泥濘の食卓』(テレビ朝日系)では演技力が話題を集め、俳優として存在感を強めた。卒業後はドラマや映画で活躍のフィールドをさらに広げ、『キ