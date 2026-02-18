BTSのRMが免許取得後に自らハンドルを握る姿を公開し、ファンに爽やかな笑いを届けた。RMは2月18日、自身のインスタグラムに「笑って生きましょう #自分でもウケる」というコメントとともに、自動車を運転中の短い動画を投稿した。【写真】BTS・RM、ついに“顔出し”家族写真を公開！映像の中でRMは運転席に座り、余裕のある様子でハンドルを操作しながらドライブを楽しんでいる。これまでRMは、BTSメンバーの中で唯一、運転免許を