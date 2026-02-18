西武・平良海馬投手（２６）が１８日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。「しっかり投げたいコースに投げることを目的に」４選手を相手に３２球を投じた。「味方なのでなかなか本気で投げられなかった」と安打性の当たりを７本許すも、最速は１４８キロを計測。「防球ネットがなかった分、前よりはストライクもちゃんと入れられたし、いい球が投げられたかな」と手応えを得た。３月に行われるワールド・ベースボ