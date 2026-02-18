西武を戦力外となり、今季から阪神に加入した元山飛優内野手が１８日、沖縄・宜野座キャンプのシート打撃で２安打とアピールした。新外国人のラグズデールから右前打を放つと、２打席目は左翼線に二塁打。「ピッチャーも調整で投げてくれていたと思うので、全然です。（２安打も）差し込まれただけです。完敗です」と振り返った。この日は落語家の笑福亭鶴瓶が宜野座キャンプを訪問。グラウンドで「ほんとに今年も頑張ってくだ