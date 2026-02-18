北朝鮮が今月下旬に第9回朝鮮労働党大会を控える中、韓国大統領府は金正恩政権の対米戦略が転換される可能性に注目し、2018年の南北軍事合意である「9・19軍事合意」の復元手続きを検討しているという。しかしこうした期待は、残念ながら現実を直視したものとは言い難い。北朝鮮はすでに韓国を「敵対的な二つの国家」と位置づけ、民族統一という従来のスローガンを事実上放棄した。これは一時的な戦術転換ではなく、体制の生存戦略