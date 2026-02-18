日本ハムの宮西尚生投手が１８日、１７日に合流した１軍名護キャンプでブルペン入り。打者役を立たせて真っすぐ、スライダー、チェンジアップを３８球投じた。ブルペン後、宮西は「そろそろ実戦も始まりますし、実戦をイメージしながら投げました」。１軍に合流したことにも「全体（練習）に今日も入りましたし、ピリッと気持ちがなる感じがしますね」とうなずいた。これまで、自ら練習量を求めるスタイルだったが、年齢に合