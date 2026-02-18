2月7日に開幕した「河津桜まつり」。これは開幕から10日程が過ぎたきょう18日の映像です。場所によっても様々ですが、全体的には7分咲きで、これから満開を迎えるところが多いということです。。私･徳増が取材したのは先週13日･金曜日、この日、見頃宣言も発表され、遠方からも多くの人が訪れていました。（観光客）「きれいですね。少し早めだけど来週は混みそうだし」約850本が4キロメートルに渡って続く河津川沿いの並木