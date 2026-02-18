BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が16日に放送され、金村義明氏（62）、大塚光二氏（58）の解説者コンビがゲスト出演。大会連覇を懸けて3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパン“最強スタメン”について語った。今回の番組MCはお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）。収録は昨年12月、しかも年末とあって連日の忘年会