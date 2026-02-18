東北電力東通原子力発電所（青森県東通村）で、立ち入り制限区域への侵入を監視するセンサーなどの点検記録を捏造（ねつぞう）していたとして、東北電は１８日、石山一弘社長や樋口康二郎会長ら６人が月額報酬の２０％を２か月間自主返上すると発表した。発表によると、不正は２０１８〜２５年度に９事案確認された。このほか、１３〜２１年度には協力企業に対し、検査対象とすべき機器を指示しない事案もあった。昨年６月、