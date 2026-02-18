エルフミオをきっかけに新たなカスタマイズの世界観をいすゞの純正アクセサリーやサービスパーツを開発・販売するいすゞA＆Sは、2026年2月13日から15日までインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催されたカスタムカーのイベント「大阪オートメッセ2026」に出展しました。ちなみに社名の“A”と“S”は、それぞれAccessory（アクセサリー）、Service parts（サービスパーツ）の頭文字に由来しています。同社はこれまで、