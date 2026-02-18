瀬戸内地方は海沿いで晴れていますが、内陸では雲が広がり、雪や雨の降っているところがあります。18日夜は曇りのところが多く、中国山地沿いでは雪が降る見込みです。 19日は高気圧に覆われるため、おおむね晴れるでしょう。引き続き空気が乾燥するため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス2度、高松で1度の見込みです。18日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡