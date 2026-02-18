北海道名寄市の市道で２月１８日午前、ワンボックスカーと歩行者が衝突し、歩行者の８０代女性が死亡する事故がありました。運転していた男は「わき見をしていた」と話しているということです。事故があったのは、名寄市風連町東風連の市道です。１８日午前９時５５分ごろ、市道を西から東に走行していたワンボックスカーが歩行者と衝突しました。警察によりますと、この事故で道路を歩いていた太田幸子さん８５歳の死