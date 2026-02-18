＜ホンダLPGAタイランド 事前情報◇18日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーは春のアジアシリーズが始まる。米2年目の山下美夢有は今大会に初出場。上位者のみが出場できるエリートフィールドで、フィールド2番手につけている。【写真】デカすぎる？ 山下美夢有がバイクに乗ったら昨年は「AIG女子オープン」（全英）を含む2勝を飾り、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）を獲得。3週前に行われ