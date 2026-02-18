韓国の7人組グループ・BTSのRM（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。スマートな運転姿を披露し、SNSには世界中のファンから反響が集まっている。【動画】「嬉しそうなお顔が可愛すぎて癒し」ファン歓喜、楽しそうに車を運転するBTS・RMRMは「笑って生きよう（韓国語）」とつづり、笑顔で運転する“ドライブショット”を動画で公開。これまでメンバーで唯一、運転免許を取得していなかったRMだったが、昨年12月に免許取得