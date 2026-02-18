ラグビーリーグワン神戸の新加入の6選手が18日、報道陣の取材に応じた。帝京大の主将を務めたCTB大町佳生（22）は「10番でいきたいっていう風に伝えた。サイズ的にも、どちらができてもいいと思うし、10番はやっぱりチームを勝たせることができる凄く魅力のあるポジションだと思う。10番にこだわりはもちろんあります」とSOのポジションで勝負する意欲を示した。大学時代はCTBでのプレーが多かった。神戸には日本代表SO李承