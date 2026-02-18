運転免許の学科試験問題を撮影し、拡散させたとして、宮城県警は18日、偽計業務妨害の疑いでネパール国籍の専門学校生カドカ・ナビン容疑者（25）＝仙台市＝を逮捕した。容疑を否認している。別のネパール人が昨年11月20日、熊本県の運転免許センターで試験前にネパール語で問題が書かれた画像を見ているのを職員が発見。宮城県の問題・解答様式だったことなどからカドカ容疑者が浮上した。2人に面識はないといい、県警は容疑