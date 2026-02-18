韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT DREAMのJAEMIN（ジェミン）が18日、都内で行われた「ジーンズブランド『Lee』APACブランドアンバサダー就任発表会」に出席。デニムコーデを披露した。【全身ショット】かっこよすぎ…両手を広げてデニムコーデを披露したJAEMINこの日は、デニムのセットアップで登場したJAEMIN。「着用したライダースは、存在感があるので、ほかのアイテムを加えず、シンプルに演出しました」と回転し