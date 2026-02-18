滋賀県米原市の雑木林で昨年４月、女性の遺体が見つかった事件で、県警は１８日、シリア国籍で、岐阜県大垣市の無職の男（２２）を死体遺棄容疑で逮捕した。認否は明らかにしていない。発表では、男は昨年３月１４日夜、岐阜県垂井町の管理作業員、桐山真弓さん（当時６４歳）方から桐山さんの遺体を運び出し、米原市大清水の雑木林に遺棄した疑い。司法解剖の結果、桐山さんの首に圧迫されたような痕があったことなどから、